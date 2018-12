Un texte de Katherine Tremblay, à La facture

Pendant des mois, Marie-Claude Hébert et son conjoint consultent de nombreux médecins afin de découvrir pourquoi leur fils de deux ans et demi est continuellement malade. « On s'est rendu à Sainte-Justine, parce que là ça n'avait pas de sens. Il saignait des oreilles, il ne respirait pas la nuit », explique la mère de Jérémy.

À l’hôpital Sainte-Justine, Jérémy est rapidement opéré. Malheureusement, c’est le pire des scénarios qui se confirme; on lui diagnostique un rhabdomyosarcome, un cancer infantile rare et agressif. Il reçoit 52 traitements de chimiothérapie et subit 30 jours consécutifs de radiothérapie au visage.

Des traitements qui laissent des traces

Si ces traitements ont sauvé Jérémy, ils ont également stoppé le développement de sa mâchoire supérieure et de sa dentition.

« Quand ces traitements ont lieu en bas âge, ça peut avoir des répercussions sur la dentition permanente qui est en développement durant la période des traitements contre le cancer, donc de 0 à 5 ans », explique la Dre Marie-Ève Asselin, chef du service de médecine dentaire de l’hôpital Sainte-Justine.

J'ai la mâchoire comme en diagonale un peu. Et je n'ai pas de racines sur mes dents en haut. Jérémy, survivant d’un cancer

Selon la Dre Asselin, les séquelles varient d'un enfant à l'autre. Dans le cas de Jérémy, elles sont importantes. Sa bouche nécessitera une reconstruction complète et délicate, vu la condition de ses mâchoires fragilisées par les traitements. Selon les estimations, les frais pourraient atteindre de 30 000 à 60 000 $.

Des soins non couverts par la RAMQ

Mme Hébert communique avec la RAMQ, convaincue que les frais seront couverts par le régime public. Elle se dit que les problèmes buccaux de Jérémy sont dus aux traitements de son cancer. De plus, l’enfant a d’importants problèmes de salivation et de mastication, sans parler des conséquences sur l’estime de soi et les répercussions sur le plan psychologique.

Marie-Claude Hébert Photo : Radio-Canada/La facture

Mais son raisonnement n’est pas celui de la RAMQ. « On m'a mentionné que tout ce qui était reconstruction dentaire, que ce soit les greffes osseuses, les implants, les prothèses, n'était pas couvert par le système actuel. » Mme Hébert est sous le choc et inquiète. Elle et son ex-conjoint n’ont pas les moyens de payer ces coûteux traitements.

Décision gouvernementale incompréhensible

Cette absence de couverture préoccupe également la Dre Asselin, qui traite au quotidien des enfants comme Jérémy. « C’est une décision qui est gouvernementale. On a pris la décision que les soins dentaires ne seraient pas couverts par le régime public. »

Mais dans la mesure où l’on parle de cas tout de même isolés, d'anomalies génétiques, de cancers ou d'infections particulières, la Dre Asselin ne voit pas pourquoi on s'obstine à refuser une couverture à ses patients.

La Dre Marie-Ève Asselin, chef du service de médecine dentaire de l’hôpital Sainte-Justine Photo : Radio-Canada/La facture

Il n'y en a pas de logique, dans la mesure où vous avez un cancer du sein; on va payer pour votre reconstruction mammaire. Vous avez un cancer au niveau de la sphère ORL; la couverture n'est pas là. La Dre Marie-Ève Asselin

Des cas en hausse L’histoire de Jérémy n’est pas unique et risque de se multiplier. En effet, selon la Société canadienne du cancer, le nombre d’enfants qui survivent au cancer ne cesse d’augmenter. Par conséquent, les soins de suivi à long terme et les soins pour atténuer les séquelles des traitements continueront de s’accroître.

Deux histoires, même combat

Mégan avait 11 ans quand on lui a arraché une dent de bébé infectée au Département de chirurgie maxillo-faciale de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus de Québec. Après cinq jours de prise d'antibiotiques, Mégan a des saignements aux gencives et deux dents d’adulte commencent à branler.

Inquiète, Marlène Dumont consulte une dentiste pour sa fille, mais quelques semaines plus tard, la condition de Mégan s’aggrave. « Elle s'était mise à avoir la gencive enflée et noire », raconte Mme Dumont.

À l’hôpital, on procède à des examens qui démontrent une perte osseuse importante, mais la cause demeure inconnue. Ils décident de l’hospitaliser afin de procéder à une biopsie. Celle-ci est envoyée au Children's Hospital of Pittsburgh pour être analysée. Après deux mois d’attente, les résultats révèlent que c’est une infection causée par une bactérie agressive qui s’est attaquée à l’os de Mégan et qui a causé la perte de ses deux incisives.

Une infection coûteuse

Si l’infection est guérie, l’absence de deux dents pendant des mois a engendré un déplacement des autres. Cela signifie que Mégan aura d’abord besoin de traitements orthodontiques avant de pouvoir remplacer les dents perdues par une prothèse partielle.

Mégan Photo : Radio-Canada/La facture

Les coûts sont estimés à environ 10 500 $. À cela s’ajoutent les frais de 70 $ par visite de suivi avec une chirurgienne maxillo-faciale qui doit s’assurer que la bactérie n’est pas latente dans la bouche de Mégan, et ce, pendant trois ans. Et c’est sans compter qu’une fois à l’âge adulte, Mégan aura besoin d’une greffe osseuse et d’implants dentaires pour éviter de porter une prothèse partielle toute sa vie.

Un refus préoccupant

Convaincue de la légitimité de sa demande, Mme Dumont fait une réclamation à la RAMQ afin que ces frais lui soient remboursés. Après tout, se dit-elle, la cause est médicale.

Quatre mois plus tard, elle reçoit un refus de la RAMQ. C’est l’incompréhension.

Marlène Dumont Photo : Radio-Canada/La facture

Ils me disaient que les frais d'orthodontie et le partiel ne sont pas couverts par la RAMQ. Oui, je sais, quelqu'un qui a les dents croches et qui va chez l'orthodontiste se faire mettre des broches, c'est correct. Moi, ma fille, c'est maladif. Je me dis, quelque part, la cause de tout ça part de la bactérie. Marlène Dumont

Pour Mme Dumont, mère de famille monoparentale, gérante d’un restaurant et sans assurance, ce refus est lourd de conséquences. « Alors, j'ai le choix; je me prive pour payer des dents à ma fille, ou je la laisse pas de dents », lance-t-elle.

Se battre pour faire changer les choses

Marie-Claude Hébert et Marlène Dumont ont décidé de se battre contre la décision de la RAMQ, qu’elles jugent incompréhensible et injuste.

Mme Dumont a porté la décision en appel, mais a reçu un nouveau refus de la RAMQ. Elle attend maintenant d’être entendue devant le Tribunal administratif du Québec.

De son côté, Mme Hébert a décidé de ne pas se battre seule et elle a réussi en 2015 à trouver un allié de taille, Leucan. En 2016, ils ont déposé ensemble un mémoire au commissaire à la santé pour dénoncer la situation dans le cadre d’une consultation publique sur le panier de services assurés en santé et services sociaux.

Un mémoire qui n’est pas resté lettre morte. Un an plus tard, le ministère de la Santé a mis sur pied deux comités consultatifs : l’un pour étudier la situation des enfants comme Jérémy ayant survécu à un cancer, et l’autre pour ceux qui souffrent d’une maladie génétique touchant l’émail des dents, l’amélogenèse imparfaite. Les travaux de ces comités sont toujours en cours.

C'est une lueur d'espoir pour nous, parce qu'il y a une ouverture, une écoute du moins! Marie-Claude Hébert

La RAMQ a refusé notre demande d’entrevue, expliquant qu’elle ne fait qu’appliquer la loi. Du côté du ministère de la Santé, invoquant sa récente arrivée au gouvernement et les nombreux dossiers urgents à traiter, la ministre Danielle McCann a préféré ne pas nous accorder une entrevue afin de se donner le temps d’examiner le dossier.