Le deuxième demandeur, Denis Leclerc, soutient avoir été victime d'une agression sexuelle par une religieuse membre de la congrégation. L'homme a séjourné à l'orphelinat de 1971 à 1973 alors qu'il était âgé de 9 à 11 ans.

Il affirme également avoir été victime de sévices physiques et psychologiques de la part d'un surveillant.

On lui aurait notamment demandé de copier 100 000 fois la phrase « Je ne serai plus en retard à l'heure du rassemblement », une punition qui lui a pris 8 jours à exécuter.

Denis Leclerc soutient que sa vie a lourdement souffert de ces agressions.

En plus de problèmes d'anxiété et de dépendances, il a fait plusieurs tentatives de suicide et s'est retrouvé en prison et plus d'avoir rapidement des problèmes avec la justice.

Leclerc n'a passé que 27 mois en liberté de son incarcération à l'âge de 18 ans jusqu'à sa libération en 2018.

N'eût été des conséquences de ces agressions, la vie du demandeur aurait certainement pu prendre une direction différente , peut-on lire dans la demande d'action collective.

Le juge Étienne Parent de la Cour supérieure a autorisé l'ajoute du demandeur, mercredi.

Après le retrait des Sœurs de la Charité en 1996, l'orphelinat du Mont d’Youville a été fusionné avec d’autres organismes au sein du Centre jeunesse de Québec. En 2015, ce dernier a été absorbé par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale.