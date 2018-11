La collision fatale remonte à novembre 2016. Amina-Sara Belahbib, 24 ans, revenait d’un mariage avec des membres de sa famille lorsque leur véhicule a été happé de plein fouet par une voiture qui circulait dans l’autre direction.

Le drame est survenu sur l’autoroute 50, entre Buckingham et Lochaber, une section à deux voies, sans séparateur ni terre-plein central. Il n'y avait pas non plus d'éclairage sur cette portion, laquelle se trouve dans un virage.

L’impact a été instantané. Amina-Sara, qui était assise à l’arrière, a été éjectée, lorsqu’un conducteur venant en sens inverse a percuté le véhicule de plein fouet. Le frère et la mère d’Amina-Sara étaient eux aussi dans la voiture; ils ont été blessés, mais s’en sont sortis.

François Castonguay Danis a plaidé coupable mercredi. Le juge a accepté son plaidoyer, avant de lui révéler sa sentence. Lorsqu’il sera libéré, l’homme ne pourra pas reprendre le volant pendant trois ans.

Débuter son deuil

Sous l’émotion, la famille de la victime s’est exprimée, à la sortie du palais de justice. Même si l'accusé a plaidé coupable, la douleur est toujours vive pour le père d’Amina-Sara, Mourad Belahbib.

Un an, deux ans, cinq ans, dix ans, ce n’est pas ça qui va nous ramener notre fille. Mourad Belahbib, père d'Amina-Sara

La cause se termine plus de deux après la disparition d’Amina-Sara, des délais judiciaires trop longs pour la famille. Pendant toute la procédure, on était dans l’ignorance, comme si on traversait un désert.

Le père a ajouté : À ce jour, mes jeunes enfants ne se sont pas remis de cette tragédie. Ils ont décroché de leurs études au cégep et n'arrivent plus à reprendre les reines de leur vie.

À ce jour, ma conjointe qui a passé huit jours à l'hôpital traîne des séquelles et n'a pu reprendre son travail que partiellement. [...] Elle ne tolère, pour de longues durées, ni les positions assises, ni les positions debout , a t-il dit.

Quant à ma fille Sabrina qui fut témoin de l'accident, elle est restée longtemps ébranlée, refusant d'admettre la perte de sa soeur au point où elle a continué à lui envoyer des messages sur son cellulaire des mois durant après sa disparition. Elle a essayé de nous épargner sa mère et moi en refoulant sa détresse en ayant l'air d'avoir le contrôle de la situation , a t-il précisé.

La fin des procédures annonce toutefois un nouveau départ pour les proches de la victime. Aujourd’hui on va faire notre deuil, on va essayer de tourner la page , a soutenu le père de famille.

« Responsabilité partagée »

Depuis le drame, Mourad Belahbib milite pour améliorer la sécurité sur l’autoroute 50. Dans tout cela ta responsabilité est partagée , a témoigné M. Belhabib, en parlant de l’accusé.

Elle est partagée avec nos décideurs qui n'ont pas daigné se pencher avec sérieux sur la problématique de l'autoroute 50, que dis-je de l'autoroute de la mort. Mourad Belahbib, père d'Amina-Sara

Le père de famille exige à nouveau de procéder à des modifications sur l'autoroute 50, « pour offrir une route sécuritaire et sauver des vies innocentes ».