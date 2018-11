Un texte de Jessica Blackburn et Mélissa Savoie-Soulières

Selon le projet soumis à la communauté cette semaine et dont Radio-Canada a obtenu copie, en plus d'appliquer la politique en ses murs, l'UQAC veut que celle-ci s'applique partout où sa communauté est impliquée comme dans les milieux de stage.

La présente politique s’applique donc à l’extérieur de l’Université et du campus, incluant sur les médias sociaux ou autres plateformes numériques, lorsque les relations entre les personnes sont déterminées par leur appartenance à la communauté universitaire ou leur relation avec l’Université , stipule le projet de politique de 21 pages.

On voit ça de manière très positive, c'est sûr. Même si ça ne survient pas dans les murs de l'UQAC, on a quand même des rapports avec les autres. Catherine Fortin, secrétaire générale, MAGE-UQAC

Pour mettre la politique en place, un protecteur universitaire sera aussi nommé au cours des prochaines semaines.

Cette personne aura pour mandat de faire appliquer la politique, de récolter les plaintes et de faire des recommandations. Il sera complètement indépendant.

La politique sera adoptée en début d'année. Photo : Radio-Canada

Un code de conduite sur les relations professeurs-étudiants

De plus, un nouveau code de conduite a été intégré à la politique. Toute relation amoureuse ou sexuelle entre étudiants et personnel pédagogique ou en autorité est dorénavant proscrite.

Elle évite ou cesse toute fonction pédagogique ou d’autorité auprès d’une personne étudiante avec qui elle entretient ou tente d’établir des liens intimes, tels qu’amoureux ou sexuels , souligne le projet de politique.

Finalement, toute personne fréquentant l'établissement devra se soumettre à une formation.

La loi nous oblige à former tous les intervenants et non pas seulement la communauté interne et les étudiants, mais aussi l'ensemble de nos fournisseurs et l'ensemble des gens qui font affaire à l'UQAC à un moment ou à un autre pendant l’année. On se pose encore la question. Il y aura des formations électroniques , explique Marie-Karlynn Laflamme, porte-parole de l’UQAC.

La politique qui sera adoptée pour le 1er janvier devra être mise en place dès septembre.