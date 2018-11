Un texte de Maud Cucchi

Le programme du 1er décembre a changé à la dernière minute.

Sur son compte Instagram, le salon convie le public à la bibliothèque de référence de Toronto, samedi midi, pour un café littéraire réajusté selon l’actualité. Les visiteurs seront invités à y interroger des représentants des quatre partis politiques de l’Assemblée législative.

L’activité n’apparaît pas au programme officiel imprimé de ce 26e salon. Les intervenants politiques n’ont pas encore confirmé leur présence.

Le président du salon, Valéry Vlad, estime qu’il était important d’accueillir cette rencontre dans sa programmation dans la mesure où « les organismes francophones sont en danger de mort. Il y a de moins en moins d’appuis, que ce soit fédéral ou provincial, mais surtout provincial dernièrement. »