Quand on l'a vu arriver, un petit monsieur timide, mais dès qu'il a embarqué sur le tricycle on a eu l'impression qu'il retrouvait son âge de 7 ans , se souvient un des concepteurs et directeur artistique du projet RetroLabo, Stéphane Lemardelé.

Moi, j'ai l'impression qu'il est plus sage à 7 ans qu'à 70 ans, ce monsieur-là. Stéphane Lemardelé, concepteur et directeur artistique du projet RetroLabo

En tout, 35 bénévoles se sont prêtés au même jeu que M. Gagnon. Chacune des photographies relate une anecdote ou bien une histoire personnelle, amusante ou bien touchante.

Des photographies du projet RetroLabo présenté au Marché Couvert de Sutton. Photo : Eliane Excoffier

Les concepteurs, Stéphane Lemardelé et Isabelle Grenier, se sont inspirés d'un petit livre trouvé lors d'un séjour en Angleterre. On s'est dit, il y a quelque chose à faire avec ça. On a gardé ce livre pendant six ans avec nous en se disant à un moment donné, il y aura une possibilité. Le hasard, c'est qu'on nous a approchés pour monter un événement et c'était l'occasion de ressortir ce petit livre , explique le dessinateur de métier.

Les concepteurs ont voulu mettre de l'avant des gens qui travaillent dans l'ombre. Ils ont choisi des bénévoles qui s'impliquent dans leur communauté pour se rendre compte que le CAB de Sutton célébrait ses 35 ans. Le hasard a bien fait les choses.

Les enfants de la municipalité ont aussi été impliqués dans le processus artistique. Ils ont été invités à rédiger des textes. On les a fait rencontrer ces gens-là [les bénévoles] pour qu'ils produisent une série de textes documentaires ou journalistiques autour du bénévolat inspirés de ces gens-là , ajoute M. Lemardelé qui s'est dit bien fier des liens intergénérationnels qui ont été créés.

Nous, on essaie toujours des affaires pour créer un impact social. Stéphane Lemardelé, concepteur et directeur artistique du projet RetroLabo

L'exposition est présentée à compter du 30 novembre jusqu'en avril 2019 au Marché Couvert de Sutton. Un livre a également été produit.