Un texte de Kassandra Nadeau-Lamarche

Tout commence le 16 octobre dernier lors de l'arrestation de Julie Arseneau. Elle passe la nuit au poste de police pour comparaître au palais de justice d'Edmundston le lendemain. Enceinte de plus de deux mois au moment de sa comparution, elle commence à avoir des saignements. Elle est tout de suite emmenée à l’hôpital. Le docteur m’a donné une feuille [qui expliquait] qu’il fallait que je passe une échographie le plus vite possible arrivée [au centre correctionnel de] Miramichi , explique-t-elle.

De retour en cour le 22 octobre, la juge se rend compte que cela n'a toujours pas été fait et décide d'agir. L’avocat de Julie Arseneau, Shawn Beaulieu, n’est pas affecté au dossier à ce moment, mais est présent en cour. Je me souviens que la juge [Natalie] LeBlanc est sortie de la salle d’audience pour aller contacter la prison à Miramichi pour s’assurer que Mme Arseneau puisse rencontrer un médecin.

Julie Arseneau a passé près d'un mois au Centre correctionnel pour femmes du Nouveau-Brunswick, situé à Miramichi. Photo : Radio-Canada

Un appel qui ne mène nulle part, puisque Julie Arseneau demeure au moins 20 jours de plus au centre de détention pour femmes de Miramichi sans qu'on lui permette de voir un médecin. Son avocat décide alors de la faire revenir en cour et demande une libération provisoire pour qu'elle puisse recevoir des soins.

Le 13 novembre, après des négociations entre l'avocat de la défense et celui de la Couronne, Julie Beaulieu est finalement libérée sous conditions. Elle a plaidé coupable à quelques-uns des chefs d'accusation qui la visaient, dont un chef d’entrée par effraction et un chef de non-respect de conditions de probation. D'autres chefs d'accusation ont été abandonnés.

Fausse couche

Environ un mois après ses premiers saignements, Julie Beaulieu est vue par un médecin et passe une échographie. Ce qu'elle redoutait est alors confirmé : elle a perdu son bébé.

Elle ne sait pas si la fausse couche est survenue avant ou après son incarcération, et s’il aurait même été possible de sauver son enfant à naître si elle avait obtenu les soins nécessaires. Mais elle affirme que le personnel de la prison a pris des risques inacceptables.

J’ai eu de gros saignements pendant au moins deux semaines. [...] Ils auraient pu faire quelque chose. Si tu as une tête sur les épaules, tu le sais qu’une femme enceinte qui saigne ce n’est pas normal. Il faut que tu l’apportes à l’hôpital. Julie Arseneau

Son avocat Shawn Beaulieu ne comprend pas pourquoi la situation s’est rendue là. Même si cette personne est accusée et qu’elle est reconnue coupable et qu’elle est en prison, elle a quand même des droits.

C’est inacceptable pour une personne en détention provisoire de ne pas être en mesure de voir un médecin parce qu’elle est enceinte et qu’elle perd du sang. Shawn Beaulieu, avocat

L'avocat de Julie Arseneau, Me Shawn Beaulieu. Photo : Radio-Canada

Le ministère de la Sécurité publique refuse de commenter

Nous avons contacté le ministère de la Sécurité publique pour obtenir sa version des faits, mais un porte-parole a affirmé ne pas être en mesure de commenter étant donné la confidentialité des dossiers médicaux.

Nous tenons à souligner que le ministère de la Sécurité publique prend très au sérieux la responsabilité de fournir des soins qui répondent aux besoins des détenus dans les établissements correctionnels. Le ministère de la Sécurité publique collabore étroitement avec le ministère de la Santé et les régies régionales de la santé pour faire en sorte que les meilleurs soins de santé soient disponibles dans les établissements correctionnels du Nouveau-Brunswick , a simplement indiqué par courriel Alexandra Davis, une représentante du ministère.

Services bilingues déficients

Par ailleurs, Julie Arseneau et son avocat affirment avoir eu de la difficulté à se faire servir en français au centre correctionnel. La jeune femme affirme que seulement quelques-uns des gardiens du pénitencier parlent français et qu'il lui est arrivé à quelques reprises d'avoir eu des ennuis lorsqu'on lui demandait d'accomplir des tâches et qu'elle ne comprenait pas ce qu'on lui demandait. Toutes les fois qu’on me disait que je devais passer le balai, eh bien je ne comprenais pas parce que je ne comprenais pas le mot balai. J’étais enfermée 24 heures [sur 24] dans ma cellule.

Je me faisais punir parce que je ne suis pas bilingue. Julie Beaulieu

Elle affirme que cela va à l’encontre de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick. Son avocat a également affirmé avoir eu de la difficulté à se faire servir en français lorsqu'il a appelé au centre correctionnel pour parler à sa cliente juste avant la comparution du 13 novembre.