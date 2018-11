Paul Chiasson, 29 ans, se tient debout dans le box des accusés, tandis que la juge de la cour provinciale, Johanne-Marguerite Landry, fait la lecture d'une longue liste d'accusations.

En plus d'être accusé d'avoir mis le feu, lundi, à un entrepôt du garage Irénée Doiron et Fils, à Paquetville, il aurait brisé certaines conditions, comme une interdiction de consommer des drogues ou de l'alcool. Il fait également face à des accusations d'avoir proféré des menaces de mort ou de blessures corporelles envers deux personnes et de voie de fait sommaire, en août dernier.

Le garage Irénée Doiron et fils, à Paquetville Photo : Radio-Canada/René Landry

L'accusé écoute sans broncher tout ce que la Couronne lui reproche.

Le jeune homme de Paquetville, longiligne, vêtu d'un manteau de chasse, affirme qu'il a un travail dans le domaine de la carrosserie automobile. Il signifie à la juge qu'il a bien compris les nombreuses conditions qui lui sont imposées pour qu'il évite la prison d'ici sa prochaine comparution, le 18 décembre.

Un couvre-feu lui est imposé, de même que l'interdiction de consommer des drogues ou de l'alcool. Il ne doit pas troubler la paix et doit éviter de se trouver sur la propriété de l'entreprise Irénée Doiron et Fils. Il devra également se rendre dans un centre de dépendance aux drogues et à l'alcool pour subir une évaluation.

L'incendie criminel de l'entrepôt du garage Irénée Doiron et fils est le troisième en quelques mois à Paquetville. Photo : Radio-Canada/Michel Nogue

Puis, la juge Landry montre à l'accusé qu'elle n'entend pas à rire, même si elle utilise un langage imagé.