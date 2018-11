Du 29 novembre au 2 décembre, le congrès annuel des Jeunes agriculteurs d’élite du Canada s'arrête à Winnipeg. Carl Marquis, le président du concours de Jeunes agriculteurs d’élite du Canada, explique que le pays est divisé en sept régions et qu’un gagnant régional est élu dans chacune d’elle, en plus de deux gagnants nationaux.

« La mission du concours est de découvrir, célébrer et reconnaître le progrès et l’excellence en agriculture. On ne le fait peut-être pas assez, affirme Carl Marquis. Souvent, les producteurs se sentent isolés. »

Le président affirme que les agriculteurs sont jugés en fonction des progrès de leur carrière, de la gestion de l’environnement, l’historique de production, leur pratique financière et leur contribution au bien-être de la société.

Les agriculteurs doivent remplir un dossier exhaustif. « Ça doit prendre environ une semaine pour remplir le dossier », affirme-t-il. Ceux qui tentent leur chance doivent être âgés de moins de 40 ans, prendre la majorité des décisions administratives de la ferme et en tirer deux tiers des revenus.

Les juges du concours devront déterminer qui se démarque le plus malgré les différences de productions et de régions.

« Pour les membres du public, c’est toujours difficile de deviner qui les juges vont choisir », affirme le président.

Malgré une diminution du nombre d’agriculteurs au Canada chaque année, ceux qui continuent de faire ce travail sont de véritables passionnés, ajoute-t-il.

« L’avenir appartient à ceux qui vont sortir de leur étable et ceux qui vont apprendre des autres et développer un réseau », affirme Carl Marquis.

Cette année, Brooks et Jen White représenteront le Manitoba au concours. Le couple originaire de Pearson, dans le sud-ouest de la province, est propriétaire d’une ferme de céréales et élève des bisons.

Avec des informations de Louis-Philippe Leblanc