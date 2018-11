Des niveaux d’eau plus élevés qu’à l’habitude et de grosses vagues sont à prévoir cet après-midi et en début de soirée.

Des inondations et de l’érosion côtières sont ainsi possibles dans les zones à risque.

Cet avertissement d’onde de tempête est en vigueur pour :

Sept-Îles et Port-Cartier de 15 h et 19 h

Les Escoumins, Forestville et Baie-Comeau de 16 h à 20 h

Kamouraska, Rivière-du-Loup et Trois-Pistoles de 16 h 30 à 20 h 30

Rimouski et Mont-Joli de 16 h à 20 h

Matane de 16 h à 20 h

Sainte-Anne-des-Monts et Grande-Vallée de 15 h 30 à 19 h 30

Parc Forillon, Gaspé et Percé de 15 h 30 à 19 h 30

New Carlisle et Chandler de 16 h à 20 h

Restigouche et Bonaventure de 16 h à 20 h 30

Tempête hivernale

Un avertissement de tempête hivernale est également en vigueur pour Percé, parc national de Forillon, Gaspé, Forestville, Les Escoumins et Baie-Trinité.

De 30 à 60 centimètres de neige sont prévus d’ici ce soir pour le secteur du Parc Forillon et celui de la Haute-Côte-Nord.

Des rafales atteignant 80 kilomètres à l’heure sont aussi à prévoir jusqu’à jeudi matin.

Un avertissement de neige touche aussi le secteur de Murdochville. Des accumulations de neige atteignant entre 25 et 35 centimètres de neige sont prévus pour l’est de la Gaspésie d’ici jeudi matin.

De grandes quantités de neige sont attendues pour certains secteurs de la Gaspésie. Photo : Radio-Canada

Du vent à prévoir

Deux secteurs du Bas-Saint-Laurent sont aussi sous avertissement de vent.

Les vents du nord-est souffleront jusqu’à 90 kilomètres à l’heure à Chevery dès ce soir jusqu’à jeudi après-midi.

Pour les Îles-de-la-Madeleine, des rafales du nord-est atteindront 100 kilomètres à l’heure pour ce soir et cette nuit.

Ces vents continueront de souffler jeudi et diminueront en intensité au cours de cette journée.