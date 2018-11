Un texte de Marie-Hélène Ratel

Le prix de vente moyen est de 549 900 $ pour une maison à Collingwood, comparativement à près d’un million de dollars à Toronto, soit 974 399 $, d’après les plus récentes données de Royal LePage.

Les gens sont de plus en plus nombreux à s’installer au sud de la baie Georgienne pour éviter les coûts élevés de la grande région de Toronto.

On retrouve parmi eux de jeunes familles, des professionnels et des gens qui préparent leur retraite.

Depuis environ cinq ans, le courtier immobilier et gestionnaire chez Royal LePage, Rick Crouch, a remarqué que la demande a augmenté pour de plus grandes maisons.

Parmi les acheteurs, on retrouve ceux de la grande région de Toronto qui font un profit intéressant en vendant leur propriété et en s'installant à Collingwood.

Ils vendent leur maison dans la région de Toronto pour un bon prix, déménagent à Collingwood et achètent une maison semblable pour un coût beaucoup moins élevé. Rick Crouch, courtier immobilier et gestionnaire chez Royal LePage

Les technologies permettent plus de flexibilité pour les professionnels. L’Internet haute vitesse est maintenant plus accessible dans la région , explique-t-il.

Melissa Twist, gestionnaire régionale du tourisme au centre d’information touristique South Georgian Bay Tourism, s’est installée dans la région il y a trois ans.

Son mari continue de travailler pour une compagnie torontoise et il fait le déplacement deux jours par semaine. Pour les trois autres jours, il travaille à partir de la maison.