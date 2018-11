Un texte de Brigitte Dubé, avec les informations de Pierre Cotton

L'Anse-à-la-Barbe est un abri naturel pour les petits bateaux, protégé entre les collines, à la sortie d'une petite rivière. Aux dires des pêcheurs, cette crique est utilisée depuis une centaine d’années.

Ils tiennent à leur port d'attache situé à quelques minutes de leur zone de pêche, comme en témoigne Gaétan Morin, qui pêche le homard depuis 40 ans. [Quand il fait tempête], on peut revenir vite au quai […]. Il fait le vent qu’il veut, c'est le calme total [dans l’Anse] , dit-il.

Jusqu'à sept pêcheurs de homard s'amarrent au quai de l'Anse-à-la-Barbe. Mais, il est hors service. Il y a quelques années, Pêches et Océans Canada a installé des pontons pour compenser le délabrement de l’infrastructure.

Y’a 35 ans passés, on était moi et d'autres pêcheurs. On a fait la réfection du havre par des projets, pis 35 ans plus tard, le quai est détruit , déplore Gaétan Morin.

Le quai de l'Anse-à-la-Barbe en 1942 Photo : courtoisie Gaétan Morin

Pêches et Océans doit faire vite

Pêche et Océans Canada a déclaré ce quai excédentaire et il veut maintenant s'en départir. Mais le Ministère doit faire vite, indique Bernard Beaudoin, directeur régional Ports pour petits bateaux à Pêches et Océans.

Bernard Beaudoin, directeur régional Ports pour petits bateaux à Pêches et Océans Canada Photo : courtoisie

On est en discussions avec la Municipalité pour établir un concept de mise à niveau [...] , explique-t-il. L'enveloppe budgétaire dont on dispose pour céder l'infrastructure de l'Anse-à-la-Barbe est valide jusqu'au 31 mars 2020. L'objectif, c'est d'avoir terminé les travaux et d’avoir cédé l'infrastructure à ce moment-là.

La Municipalité est prête à reprendre les installations, mais pas à n'importe quel prix. Le maire de Port-Daniel-Gascons, Henri Grenier, dit avoir déjà fait plusieurs démarches. Nous avons monté une liste de 12 demandes puis présentement c'est en analyse , fait-il savoir. Ce que j'en ai su à la dernière correspondance que j'ai reçue de Pêche et Océans, c'est qu'on doit se rencontrer d'ici fin décembre ou janvier au plus tard pour voir de quelles façons les travaux vont être faits.

Selon Pêches et Océans Canada, il y a une quarantaine d'infrastructures de pêche au Québec jugées excédentaires, dont le gouvernement fédéral veut se départir.