Avec les informations de Tanya Neveu

Une quarantaine de personnes étaient réunies à Lorrainville pour l'occasion.

Les participants ont pu se familiariser avec les nouvelles façons de recruter et de fidéliser la main-d'œuvre.

La thématique de ce quatrième colloque s'inscrit en lien direct avec la Planification stratégique du Témiscamingue, comme l'explique la directrice du Centre local d'emploi du Témiscamingue, Fany Tremblay.