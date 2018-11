Avec les informations de Tanya Neveu

Le colloque, présenté dans la communauté de Timiskaming First Nation, avait pour objectif d'ouvrir les perspectives, rapporte la préfète du Témiscamingue, Claire Bolduc.

On parle de comment on les utilise en cuisine, comment on les utilise en pharmacologie, comment on les identifie, comment on peut développer des activités touristiques, des activités culinaires, des activités d'entreprises au niveau de ces produits-là. Ouvrir les possibilités, je pense que c'est vraiment le thème de la journée , soutient Mme Bolduc.

Rappelons qu'en mars dernier, la MRC de Témiscamingue, la communauté de Timiskaming First Nation et des acteurs du Nord-est ontarien annonçaient un investissement de 90 000 dollars pour développer la filière des produits forestiers non ligneux (PFNL).