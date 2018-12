Cinq générations de Blouin à la Ferme Maridel de Saint-Léandre

La Ferme Maridel et Fils de Saint-Léandre passera bientôt entre les mains de la cinquième génération de la famille Blouin. Il s'agit d'une histoire qui est de plus en plus rare de nos jours, car les jeunes agriculteurs d'aujourd'hui ont plutôt tendance à bouder ce genre d'héritage.

Un texte de Jean-Fançois Deschênes

Les choses ont bien changé depuis le temps où Delano Blouin dirigeait la ferme familiale de Saint-Léandre, près de Matane. Il était le troisième propriétaire de la même famille sur cette petite ferme située dans l'arrière-pays de Matane.

Delano Blouin tient la main d'un de ses fils. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Les frères René et Benoit Blouin, présentement copropriétaires, viennent tout juste d'y investir 4 millions de dollars.

Les investissements qui ont été faits à la ferme de Saint-Léandre ont permis d’automatiser de nombreuses tâches comme la traite des vaches ou l'aide pour l'entretien des animaux. La ferme a aussi été agrandie pour accueillir 150 vaches.

De gauche à droite, René, Delano, Stéphanie et Benoit Blouin. Il ne manque que la plus jeune de la famille, Kim Blouin. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Bientôt, ce seront Stéphanie Blouin et sa soeur Kim, qui seront les nouvelles propriétaires. Il ne reste que quelques papiers à signer pour qu'elles dirigent l'entreprise familiale. Ce faisant, elles seront la cinquième génération de Blouin à prendre la tête de la ferme.

Stéphanie est très fière de prendre la relève, mais elle est consciente que ce rôle vient avec d'importantes responsabilités. Nos pères, nos grands-pères en arrière, s'attendent à ce que ça continue, que ça aille bien, qu'on ne dépense pas trop, mais qu'on soit rentable.

On se fait juger en partant, mais on sait faire notre chemin au travers de ça. On a de l'appui. On a beaucoup d'aide autour. Stéphanie Blouin, future copropriétaire de la Ferme Maridel

Ce robot aide les fermiers en rapprochant la nourriture des vaches. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Elle a la confiance de toute sa famille, dont celle de son grand-père. Elles ont du guts, ça ne va pas de reculons , constate-t-il.

On a toujours essayé de travailler pour s'améliorer et de s'entraider, t'sais, pas se déchirer, travailler ensemble. Essayer de bâtir quelque chose. Ça, c'est un plus en tabarnouche! Delano Blouin, troisième génération de la Ferme Maridel et fils

Cette trayeuse automatique facilite la vie des fermiers d'aujourd'hui. Photo : Radio-Canada

Les copropriétaires actuels, René et Benoit Blouin, qui sont respectivement l'oncle et le père des filles, n'ont pas hésité à investir autant d'argent dans l'entreprise sachant que la relève était présente. On voit qu'on n'a pas fait ça pour rien aussi. Ça nous aide à avoir des projets , raconte René Blouin.

Benoit Blouin en pense tout autant. On n'aurait carrément pas fait ça si on n'avait peu eu de la relève. On sait que ça prend plusieurs générations avant de payer un investissement comme celui-là.

Benoit Blouin inspecte la quantité de lait récolté par le système automatique. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

L'automatisation des tâches a un impact positif sur les conditions de vie des fermiers, ce que Stéphanie apprécie beaucoup. J'ai besoin de temps, ce que mon père n'avait peut-être pas besoin avant et que personne se souciait. Moi j'en ai besoin. La vaisselle ne se fait pas toute seule , tient-elle à préciser.

Maridel est une contraction des noms du couple Mariette Simard et Delano Bouin. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Une relève loin d'être assurée au Québec

L'histoire de la famille Bouin est loin d'être banale. Ils sont de plus en plus rares les enfants, surtout des filles, de producteurs laitiers qui prennent la relève de leur père.

En 2016, la relève familiale représentait 22 % des nouvelles entreprises agricoles selon le ministère de l'Agriculture des Pêcheries et de l'Alimentation.

De plus, seulement un entrepreneur de la relève sur quatre était une femme.