Un texte d’Anne-Andrée Daneau

Entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2017, 125 personnes ont déposé une plainte pour des crimes à caractère sexuel. L'année suivante à pareilles dates, c'était 210. Une augmentation de 68 %.

Le nombre de dossiers reçus en matière d'infractions d'ordre sexuel a augmenté. Photo : Radio-Canada

De son côté, Luc Mongrain, affirme que la police de Trois-Rivières a fait ses devoirs. « On a révisé certains dossiers pour 2015, 2016 et 2017. Dans une foulée provinciale, une panoplie de dossiers ont été révisés pour s'assurer également qu'on n’avait rien échappé. Chez nous, l'exercice a été fait et ça n'a pas donné lieu à aucune réouverture de dossiers. »

Luc Mongrain du Service de police de Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada

Désormais, davantage d'intervenants se rendent dans les écoles pour faire de la sensibilisation; pour les corps policiers, mieux vaut prévenir que guérir. L’intimidation et la violence sont entre autres des sujets abordés avec les jeunes.

« On parle aussi de sexto, les fameux courriels que les jeunes s'envoient. C’est pour leur dire ''regardez à quoi vous vous exposez si vous faites tel ou tel type de comportements''. On voudrait désamorcer, dans le but d'éviter des dossiers qui pourraient nous arriver plus tard », ajoute M. Mongrain.

Le CAVAC : une aide de proximité pour les policiers

Le Centres d'aide aux victimes d'actes criminels, le CAVAC, a maintenant un bureau directement au poste de police de Trois-Rivières depuis juin 2017. C’est un endroit dédié spécifiquement aux victimes d'actes criminels.

Dès qu'il y a un dossier qui est pris avec une victime, il va aboutir sur le bureau de l'intervenante dans un délai d'une journée ou de quelques heures Luc Mongrain du Service de police de Trois-Rivières

Cette proximité avec le CAVAC a grandement aidé le travail des policiers au cours des derniers mois, surtout dans la foulée des dénonciations du mouvement du mot-clic moi aussi qui les a tenus bien occupés.

18 % des demandes d'aide déposées au CAVAC concernent des victimes d'actes criminels à caractère sexuel. De ce nombre, 40 % sont des adolescents.

Dave Lysight, directeur général du CAVAC. Photo : Radio-Canada

« Dans le discours de personnes victimes, lorsqu'on les accueille au départ, on sent que c'est assez, on sent qu'il y a cette conscientisation, constate Dave Lysignt, directeur général du CAVAC de la Mauricie. Je crois qu'à travers l'éducation, par les médias ou les différentes organisations, ç'a sensibilise davantage la population. »