Celle qui compte déjà six animations de gala des prix Gémeaux à son actif, dont l'une en compagnie d'Éric Salvail en 2015, sera seule aux commandes de cette soirée, qui récompense les meilleurs artisans et productions de la télévision québécoise. Son conjoint et partenaire de travail Louis Morissette ne sera pas impliqué dans la préparation de ce gala.

« Cela fait 26 ans que je fais de la télévision, je me sens comme chez moi aux Gémeaux, a-t-elle déclaré, en conférence téléphonique. Je ne me verrais pas animer un autre gala que celui-là. »

L'an dernier, le gala des prix Gémeaux a été présenté par Jean-Philippe Wauthier, qui avait coanimé les deux précédents galas avec Éric Salvail. Jean-Philippe Wauthier avait fait preuve d'un humour particulièrement grinçant.

Quel style d'animation adoptera Véronique Cloutier? « J’ai pris de l'assurance sur scène avec le spectacle [Les Morissette], alors j'ose plus de gags mordants, a-t-elle dit. Mais, mon but n’est pas d’installer un malaise. »

Les prochains prix Gémeaux seront remis au Théâtre Saint-Denis, qui est suffisamment grand pour accueillir davantage de personnes du public, comme le souhaite Véronique Cloutier. Le tout sera diffusé par Radio-Canada le 15 septembre 2019.

