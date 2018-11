C'est du moins ce qu'indique une étude de Royal LePage sur les propriétés récréatives d'hiver. Ainsi, au pied du Mont-Tremblant, où la station de ski fait présentement l’objet de rénovations importantes, le prix médian d’un appartement en copropriété a crû de 30 % de janvier à octobre, pour atteindre 325 000 $.

Dans le village de Mont-Tremblant, l'augmentation a été de 8,1 % durant la même période : le prix médian d'un condo y atteint maintenant 186 500 $. Quant au prix des maisons, il a augmenté de 1,9 % pour s'établir à 425 000 $ (prix médian).

Saint-Jovite, qui fait maintenant partie de la municipalité de Mont-Tremblant mais qui est située plus loin des pentes, a de son côté vu les prix rester relativement stables, et même diminuer de 1,3 % dans le cas des maisons, dont le prix médian est de 230 000 $. Un appartement en copropriété y coûte 199 950 $, une hausse de 2,2 % en un an.

Un peu plus près de Montréal, à Saint-Sauveur, le prix des propriétés a également connu une hausse considérable, de près de 19 %. Le prix médian d’une maison y est maintenant de 305 000 $, et celui d’un appartement en copropriété, de 270 000 $.

Morin-Heights, tout près, n’échappe pas à ces augmentations. Le prix des maisons y a connu une augmentation de 13 % en un an, pour atteindre 315 000 $.

Royal Lepage indique que la demande pour les appartements en copropriété a été spécialement forte cette année, « les acheteurs recherchant des résidences exigeant un minimum d’entretien ».

L’Estrie également populaire

Dans les Cantons-de-l’Est, ce sont les maisons situées à Orford et à Sutton qui ont vu leur prix médian s’accroître de façon importante, passant respectivement à 295 000 $ (+ 12,6 %) et 345 000 $ (+ 10,1 %).

À Bromont, ce sont plutôt les appartements en copropriété qui ont beaucoup augmenté en un an, pour se situer à 247 500 $ (+ 8,9 %). Le prix des maisons y est pour sa part relativement stable, à 355 000 $.