Un texte de Jérôme Labbé

« Évaluer les coûts environnementaux et financiers de la distribution à grande échelle des publisacs »; la recommandation ne fait pas plus d'une phrase dans le rapport de l’étude publique du budget. Mais elle a fait du chemin depuis son adoption à l'unanimité par les membres de la commission, mardi.

Mercredi matin, alors que s'amorçaient les débats sur le budget au conseil municipal, le président du comité exécutif de la Ville, Benoit Dorais, a fait savoir qu'il entendait examiner la question au cours de la prochaine année.

« On va s'y pencher assurément, en ayant bien sûr en tête que très souvent les journaux locaux – les journaux qui donnent le plus de nouvelles sur la politique municipale – très souvent, sont distribués via le publisac », a-t-il rappelé.

Pour nous, c'est donc une question qui est pertinente, autant d'un point de vue environnemental [que] sociétal. Benoit Dorais, président du comité exécutif de la Ville de Montréal

L'interdiction potentielle des publisacs figure parmi les recommandations de la commission visant à « améliorer le bilan environnemental de la Ville de Montréal » que M. Dorais se promet d'étudier dans les prochains mois.

Une idée dans l'air du temps

Interdire les publisacs : la recommandation ne tombe pas du ciel. Depuis des mois, un résident de Rosemont–La Petite-Patrie mène une campagne contre ces circulaires à Montréal et ailleurs.

Charles Montpetit tente actuellement de recueillir les 15 000 signatures nécessaires qui obligeraient la Ville à tenir une consultation publique sur le sujet.

En attendant, il souhaiterait à tout le moins que la Municipalité impose une amende au distributeur lorsque ses camelots déposent leurs circulaires à une adresse où un autocollant spécifie qu'elles ne sont pas acceptées – une infraction qui survient fréquemment, déplore-t-il.

M. Montpetit a d'ailleurs reçu une mise en demeure récemment de TC Transcontinental pour avoir publié une caricature montrant un camion de poubelles déversant des publisacs directement dans la mer, a-t-on appris mardi matin dans La Presse et Le Devoir.

Au Québec, TC Transcontinental est la seule entreprise à distribuer des publisacs. Québecor, qui avait tenté de percer le marché il y a plusieurs années avec son « Sac Plus », a mis fin à l'expérience en 2013.

En Nouvelle-Écosse, le conseil municipal d'Halifax a voté pour sa part en avril dernier la formulation d'un arrêté pour règlementer les circulaires, sans toutefois les bannir totalement du paysage.