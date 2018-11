Cette hypothèse avancée par des biologistes britanniques de l’Imperial College London chambarde la théorie largement acceptée du moment de l’apparition de la vie complexe sur Terre et de son évolution.

Elle permet aussi d’envisager autrement sa probable évolution sur d'autres planètes.

L'oxygène présent dans l'atmosphère terrestre est nécessaire aux formes de vie complexes qui l'utilisent lors de la respiration aérobie pour produire de l'énergie.

Les niveaux d'oxygène ont augmenté de façon spectaculaire dans l'atmosphère il y a environ 2,4 milliards d'années, mais les raisons de cette augmentation font l'objet de débats.

Certains scientifiques pensent qu'il y a 2,4 milliards d'années, des cyanobactéries se sont développées pour la première fois. Les cyanobactéries sont des organismes dont la photosynthèse était oxygénée.

D'autres scientifiques affirment que les cyanobactéries ont évolué bien avant 2,4 milliards d'années, mais que quelque chose a empêché l'accumulation d'oxygène dans l'air.

Il faut savoir que les cyanobactéries effectuent une forme relativement sophistiquée de photosynthèse oxygénée, un type similaire aux plantes actuelles.

Il a donc été suggéré que des formes plus simples de photosynthèse oxygénée auraient pu exister plus tôt, avant même l'apparition des cyanobactéries, une réalité qui aurait mené à de faibles niveaux d'oxygène disponibles pour la vie.

Avant les cyanobactéries

Les présents travaux ont permis d’établir que la photosynthèse oxygénée s'est produite au moins un milliard d'années avant l'apparition des cyanobactéries, et qu’elle aurait pu apparaître très tôt au cours des 4,5 milliards d'années de l'histoire de la Terre.

Nous savons que les cyanobactéries sont très anciennes, mais nous ne savons pas exactement quand elles sont apparues. Si les cyanobactéries ont, par exemple, 2,5 milliards d'années, cela signifie que la photosynthèse oxygénée pourrait avoir commencé il y a 3,5 milliards d'années. Dr Tanai Cardona, auteur principal des travaux

« Cela laisse à penser qu'il ne faudrait pas des milliards d'années pour qu'un processus comme la photosynthèse oxygénée commence après l'origine de la vie », ajoute le Dr Cardona.

Ainsi, si la photosynthèse oxygénée a évolué tôt, cela pourrait signifier qu'il s'agit d'un processus relativement simple d'évolution. La probabilité qu'une vie complexe émerge sur une exoplanète éloignée serait donc plus élevée qu’on le pensait.

Il est difficile pour les scientifiques d’établir quand les premiers producteurs d'oxygène ont évolué en utilisant les archives géologiques sur Terre. C’est que plus les roches sont vieilles, plus elles sont rares et plus il est difficile de prouver clairement que les microbes fossiles trouvés dans ces roches ont utilisé ou produit une quantité quelconque d'oxygène.

Des protéines sous la loupe

Pour cette raison, l'équipe de recherche a plutôt étudié l'évolution de deux des principales protéines impliquées dans la photosynthèse oxygénée.

Dans la première étape de la photosynthèse, les cyanobactéries utilisent l'énergie lumineuse pour diviser l'eau en protons, électrons et oxygène à l'aide d'un complexe protéique appelé photosystème II.

Ce complexe est composé de deux protéines appelées D1 et D2. À l'origine, les deux protéines étaient identiques, mais bien qu'elles aient des structures très similaires, leurs séquences génétiques sont maintenant différentes.

Cette réalité montre que D1 et D2 ont évolué séparément. Dans les cyanobactéries et les plantes, elles ne partagent que 30 % de leur séquence génétique.

Même sous leur forme originale, D1 et D2 auraient été capables d'effectuer la photosynthèse oxygénée, donc le fait de connaître le point de rupture entre les deux pourrait révéler quand cette capacité a évolué.

Pour déterminer le moment de cette différenciation évolutive, l'équipe a dû établir la vitesse à laquelle les protéines changent, c’est-à-dire en quelque sorte leur vitesse d'évolution.

Pour y arriver, l’équipe a eu recours à des techniques statistiques pour évaluer les événements clés de l'évolution de la photosynthèse. Elle a ainsi déterminé que les protéines D1 et D2 du photosystème II avaient évolué extrêmement lentement, voire plus lentement que certaines des plus anciennes protéines présentes dans les premières formes de vie.

À partir de là, les chercheurs ont calculé que le temps nécessaires pour que les protéines D1 et D2 identiques évoluent vers des versions similaires à 30 % dans les cyanobactéries et les plantes est d'au moins un milliard d'années, et peut-être même davantage.

Leurs résultats montrent ainsi que la photosynthèse oxygénée a probablement commencé bien avant l'apparition des plus récents ancêtres des cyanobactéries. Une réalité qui semble correspondre aux données géologiques actuelles qui laissent à penser que des bouffées d'oxygène (ou des accumulations localisées) étaient possibles il y a plus de trois milliards d'années.

Par conséquent, l'apparition de la photosynthèse oxygénée et celle des ancêtres des cyanobactéries ne correspondent pas. Il pourrait y avoir un très grand écart dans le temps entre l'un et l'autre. C'est un changement de perspective important. Tanai Cardona

Les chercheurs veulent maintenant reconstituer le code génétique des photosystèmes ancestraux avant l’apparition de changements évolutifs entre D1 et D2. Pour y arriver, ils comptent utiliser les variations connues dans les codes génétiques des photosystèmes de toutes les espèces vivantes actuelles.

Le détail de ces travaux est publié dans la revue Geobiology (en anglais)