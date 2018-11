Selon les dernières données de la Société canadienne d’hypothèque et de logements (SCHL), le taux d'inoccupation est passé de 4,5 % en 2017 à 3,3 % en 2018.

La demande a été plus forte qu’on anticipait cette année, donc on sent qu’il y a des changements sur le marché locatif à Québec. Nicolas Bernatchez, analyste économique à la SCHL