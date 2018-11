Un texte de François Messier

« C’est l’occasion pour le gouvernement du Québec d’indiquer une direction, une cohésion quant à son action », a déclaré le chef intérimaire du parti indépendantiste en point de presse, mercredi, à l’Assemblée nationale.

Selon Pascal Bérubé, la campagne électorale et les premières semaines suivant l’assermentation du gouvernement ont été ponctuées de « déclarations contradictoires, souvent incomplètes » sur les intentions du gouvernement.

« Le test, c’est à partir d’aujourd’hui », a-t-il ajouté. « Vous allez où? Ça se tient-tu? […] Ils sont majoritaires, ça leur appartient. Nous, on posera des questions. Ils ont voulu gouverner le Québec, c’est à eux. Montrez-nous la direction et soyez cohérents en toutes matières. »

Le chef péquiste intérimaire argue par exemple que le gouvernement a déjà manqué de cohérence sur plusieurs dossiers, notamment au sujet des trop-perçus d’Hydro-Québec et de sa volonté de créer 5000 classes de maternelle 4 ans d’ici quatre ans.

Avec la campagne électorale, avec les premières semaines du gouvernement, le discours inaugural, on va voir s’il y a une équation, s’il y a une cohérence, s’il y a une direction. Pascal Bérubé, chef intérimaire du Parti québécois

L'attrait de se maintenir au pouvoir

La CAQ avait par exemple talonné avec insistance le gouvernement Couillard pour qu’il rembourse les trop-perçus d’Hydro-Québec, avant de faire marche arrière, affirme M. Bérubé.

« "Maintenant, ce n’est plus important, on est élus". Cette attitude, vous allez la voir souvent : "maintenant qu’on est élu, on veut rester au pouvoir. Si on s’est trop engagé, ce n’est pas grave on a quatre ans" » », a-t-il prédit.

Le premier ministre Legault soutient à ce sujet que le gouvernement va bel et bien remettre de l’argent aux contribuables, que ce soit en uniformisant à la baisse le taux de la taxe scolaire, ou grâce à une allocation familiale bonifiée.

Au sujet des maternelles pour les enfants de quatre ans, M. Bérubé presse le premier ministre d’expliquer comment il parviendra à ses objectifs, alors que « les problèmes en éducation, c’est le manque de ressources professionnelles, et le manque d’écoles en bon état. »

Selon lui, le problème a été le même au sujet quant à la possibilité d’assortir son projet de loi pour interdire le port de signes religieux aux employés de l’État en situation d’autorité d’une clause grand-père, pour empêcher que des enseignants soient congédiés.

« Va-t-il y en avoir une? Est-ce qu’il n’y en aura pas? Ce n’était pas évoqué [au départ], puis Mme Guilbault est sortie de sa cassette […]. Elle a dit : "les gens vont être congédiés". " Non, finalement les gens ne seront pas congédiés". [Après] hier, on comprend qu’ils vont être congédiés », a-t-il illustré.

Évidemment qu’on n’est pas à l’aise avec ça. Congédier des enseignants, moi, je ne suis pas là-dedans, je suis plus dans engager du monde pour aider les enfants. Pascal Bérubé, chef intérimaire du Parti québécois

L'environnement, « point faible » du gouvernement

Selon le chef intérimaire du PQ, le gouvernement caquiste est plus cohérent lorsque vient le temps de se positionner sur les enjeux environnementaux, ce qui n’est pas moins inquiétant pour l’avenir du Québec. Selon lui, il s’agit clairement du « point faible du gouvernement. »

« C’est un gouvernement qui a décidé que c’est l’économie avant l’environnement et l’économie malgré l’environnement. Ça, c’est une orientation claire », a-t-il dit après avoir évoqué plusieurs dossiers litigieux dans les cartons du gouvernement.

Vous savez, le discours, on va l’écouter, on va l’annoter, on va les regarder applaudir, mais la cohérence, c’est le dépôt des projets de loi, c’est les actions quotidiennes, c’est ce qui compte dans la vie réelle du monde. Pascal Bérubé, chef intérimaire du Parti québécois

M. Bérubé assure que les 10 députés du parti québécois entendent jouer leur rôle de deuxième opposition officielle « de façon constructive, positive, mais en étant très exigeant envers le gouvernement qui gère les taxes et les impôts durement gagnés par les Québécois. »

« On ne sera pas juste critique, on sera effectivement constructif aussi », a renchéri le nouveau leader parlementaire du PQ, Martin Ouellet. « Si les pièces législatives sont intéressantes et […] qu’effectivement on est capable de travailler avec le gouvernement pour l’améliorer, assurément, nous allons travailler avec le gouvernement de la CAQ pour améliorer le sort des Québécois », a-t-il dit.

Selon lui, le PQ entend être cohérent avec les positions qu’il a défendues en campagne électorale : réinvestir en éducation, légiférer sur la laïcité de l’État, et défendre un « véritable nationalisme québécois ».