Un texte de Brigitte Dubé, avec les informations de Sylvie Aubut et de Michel-Félix Tremblay

À compter de 2025, un câble sous-marin va transporter l'électricité de la Gaspésie jusqu'à l'archipel. Actuellement, les Îles dépendent entièrement de cette centrale au mazout pour leurs besoins énergétiques.

Hydro-Québec veut conserver sa centrale comme source d'énergie de remplacement, lorsque des travaux de maintenance seront requis sur le câble sous-marin.

Mais la Société d'État est en réflexion sur l'avenir de son oléoduc, selon la porte-parole, Catherine Bujold. On va devoir utiliser quand même notre centrale à certaines occasions, mais on ne sait pas si on va garder le mazout comme carburant et si on va avoir besoin d’autant de carburant , expose-t-elle.

Port de Cap-aux-Meules aux Îles-de-la-Madeleine Photo : Radio-Canada

Pour le maire des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre, la disparition de l’oléoduc va de soi si Hydro-Québec souhaite relier les Îles avec un câble sous-marin. La centrale va demeurer pour répondre à des besoins ponctuels, mais la consommation va diminuer considérablement , prévoit-il. Bien entendu que l’oléoduc va éventuellement disparaître.

Il ajoute que le transport jusqu’à la centrale se ferait alors par camion. Le mazout serait stocké dans des réservoirs.

Hydro étudie aussi les options de convertir la centrale au gaz naturel ou au biocarburant, selon le maire.

La Société d'État continue néanmoins d'inspecter l'oléoduc tous les trois ans, depuis le déversement de 100 000 litres de pétrole, survenu au port de Cap-aux-Meules en 2014.

Hydro-Québec devrait avoir pris une décision dans la prochaine année quant à l’oléoduc.