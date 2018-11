Âgé de 29 ans au moment des faits, Musab A-Noor a été accusé du meurtre au premier et au deuxième degré de ses deux sœurs, Nasiba A-Noor et Asma A-Noor, survenu le vendredi 16 décembre 2016, près des chemins McCarthy et Hunt Club.

Les deux victimes étaient respectivement âgées de 29 ans et de 32 ans. Selon la police, elles ont été poignardées.

Depuis son arrestation le 17 décembre 2016, au lendemain des meurtres, Musab A-Noor avait été déclaré à plusieurs reprises inapte à subir son procès.

Il fait l'objet d'une prise en charge psychiatrique depuis les faits. Il doit continuer à poursuivre un traitement psychiatrique.

Son avocat Samir Adam a déclaré que la décision de désigner A-Noor comme non criminellement responsable était une recommandation commune de la Couronne et de la défense.

M. A-Noor avait des hallucinations au moment des meurtres.