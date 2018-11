Un texte de Charles Lalande

Natif de Longueuil au Québec, Paquin-Foisy en est à sa deuxième année en Saskatchewan. Il est satisfait d’avoir gagné ses deux premières médailles de la saison - ses quatrième et cinquième sur le circuit universitaire - mais, pour lui, ce n'est pas ça qui est le plus important.

« Mon but, ce n'est pas de gagner une médaille, c'est de performer du mieux que je peux. Si ça adonne que je gagne une médaille, tant mieux. Si j'arrive huitième, mais que j’ai performé du mieux que je peux, c'est aussi satisfaisant », avoue l’athlète de 21 ans.

Les deux médailles remportées à Calgary sont les 4e et 5e de sa collection à sa deuxième saison sur le circuit universitaire. Photo : Radio-Canada

Étudiant en génie industriel, il a choisi de s’engager avec les Cougars, car il trouvait que son sport favori sur le circuit universitaire québécois n’était pas suffisamment compétitif. Il a donc commencé à regarder vers l’Ouest canadien.

C'est l'Université de Regina qui lui offrait la bourse d’études la plus généreuse, mais la principale raison derrière sa venue en Saskatchewan est la présence de l'entraîneur Abderrahmane Tissira.

L'entraîneur Abderrahmane Tissira dirige le club de natation des Cougars de l'Université de Regina. Il est aussi entraîneur-chef et directeur général des Dolphins de Regina. Photo : Radio-Canada

Abderrahmane Tissira entraîne le club de natation des Cougars depuis 2014. Auparavant, cet Algérien était directeur de l’équipe de natation de Longueuil, au Québec, un club qu’a fréquenté Étienne Paquin-Foisy pendant sa jeunesse. Ils se connaissent donc depuis 2005.

« Depuis que je le connais, il reste toujours le même nageur travaillant qui aime la compétition, dit l'entraîneur. C’est ce qui lui a permis d’aller au Championnat du monde junior et c’est ce qui m’a motivé à le recruter, car il a un impact important dans une équipe. »

Selon Tissira, la relation entre un entraîneur et son athlète est « extrêmement importante, particulièrement au niveau universitaire », car il s’agit d’un investissement mutuel de quatre ou cinq ans.