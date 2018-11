Auteur d'une trentaine de romans sous le pseudonyme de Yasmina Khadra, dont Ce que le jour doit à la nuit, L'attentat et plus récemment Khalil, l'écrivain au parcours atypique qui a fait carrière dans l'armée avant de se consacrer à l'écriture, a construit au fil des ans une oeuvre riche et humaniste.

L'Académie française lui a décerné en 2011 le grand prix de littérature Henri Gal, Prix de l'Institut de France, pour l'ensemble de son oeuvre.

Yasmina Khadra sera à Québec du 10 au 14 avril dans le cadre de la prochaine édition du SILQ.

Plus de détails à venir