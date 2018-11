Terry June Harnish, une résidente de Hubbards, près d’Halifax, se rendait chez des amis pour le week-end de l'Action de grâces américaine, jeudi dernier.

Je suis passée devant des fermes, ensuite j'ai monté une colline, et puis une autre, et je me suis rendu compte que la route n’était plus pavée , raconte-t-elle. J'étais dans la boue. Dieu merci, je conduis depuis l'âge de 11 ans, alors j'ai pu manœuvrer dans la boue.

Mme Harnish a alors fait demi-tour pour retourner sur une route pavée, mais sa voiture a dérapé et quitté la route. Elle s'est enfoncée profondément dans la boue; Mme Harnish était coincée.

Elle a tenté de marcher pour chercher des secours, mais la boue collait à ses chaussures et la faisait tomber.

Incapable de démarrer sa voiture

Après s’être débattue dans le sol boueux pendant des heures pour avancer, elle est retournée à sa voiture afin de s’y réfugier.

La clé de ma voiture était tellement recouverte de boue que je ne pouvais pas mettre le contact , décrit-elle. Je me suis donc allongée sur le siège, toute trempée, pendant toute la nuit, en frissonnant.

Le lendemain matin, Terry Harnish a réussi à démarrer sa voiture et a fait tourner le moteur de courts instants à la fois pour se réchauffer. Elle veillait à économiser son essence.

Prise au milieu de nulle part, elle n'avait pas de téléphone cellulaire pour appeler les secours et très peu à manger et à boire.

J'avais acheté un gâteau aux fruits de Noël et deux bouteilles de kombucha , dit-elle. J'ai dû m'en contenter pendant quatre jours.

Surpris qu’elle soit toujours en vie

Le sort s'acharnait sur elle : un blizzard a commencé et la température a chuté sous le point de congélation. Selon un journal local, la région a reçu 28 centimètres de neige avant que la tempête ne s'arrête, dimanche après-midi.

C'est à peu près à ce moment que les sauveteurs de Terry Harnish, deux adolescents, sont apparus à motoneige.

J'ai allumé mes feux de détresse quand je les ai entendus approcher , se remémore-t-elle. Ils ont arrêté leurs motoneiges, ont regardé à l'intérieur de la voiture et ont crié: ‘’Oh mon Dieu! Elle est en vie!''

Des centaines de messages

Pendant ce temps, la famille de Mme Harnish, en Nouvelle-Écosse, apprenait avec consternation, dimanche, qu'elle avait disparu.

Des centaines de personnes, en quelques heures [ont envoyé des messages] pour s'assurer qu'elle était en sécurité , a déclaré Robin Morrison, sa nièce. Ça ne m'a pas surprise car elle est une personne attentionnée qui se dévoue toujours aux autres.

Lorsqu'elle a finalement appris que sa tante était en sécurité, elle a ri. Ma tante Terry aime raconter des histoires , témoigne-t-elle. J’ai immédiatement pensé que celle-ci irait dans les annales.

Avec les informations de Shaina Luck