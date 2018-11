Un texte de Fanny Bédard

Il ne s’agit pas d’un scénario de film de science-fiction, mais bien d’une découverte faite par des chercheurs de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC) lors d’un séjour dans une zone reculée amazonienne en Équateur et dont les travaux ont été publiés dans Ecological Entomology.

« Des guêpes manipulant des araignées ont déjà été observées auparavant, mais pas à un niveau si complexe », explique dans un communiqué le chercheur Philippe Fernandez-Fournier, auteur de l’étude et étudiant au doctorat au département de zoologie de l’UBC.

Il soutient qu’il s’est intéressé à cette étrange relation en observant des araignées Anelosimus eximius, une des 25 espèces d’araignées considérées comme sociales. Elles vivent dans de grandes colonies et coopèrent notamment pour capturer des proies. Toutefois, le chercheur a constaté que certaines d’entre elles qui étaient infectées par une larve s’éloignaient de la colonie pour construire un cocon de soie dense. « C’était vraiment étrange, alors j’ai commencé à prendre des notes », affirme-t-il.

Cet instinct a permis au chercheur et à ses collègues de démystifier le cycle de la vie du parasite, la guêpe Zatypota.

Un comportement surprenant

« La guêpe détourne complètement le comportement de l’araignée et de son cerveau et lui fait faire des choses qu’elle ne ferait jamais comme quitter son nid et construire une structure complètement différente », détaille Samantha Straus, coauteure de l’étude.

Les chercheurs ne savent pas encore comment les guêpes s’y prennent, mais supposent qu’elles injectent une hormone aux araignées ce qui fait dévier leur comportement.

« Nous pensons que les guêpes ciblent ces araignées, car elles procurent une grande colonie d’hôtes et une source de nourriture, soutient-elle. Nous avons aussi trouvé que plus la colonie est grande, plus les guêpes les ciblent. »

Mme Straus retournera d’ailleurs poursuivre ses recherches pour déterminer si les guêpes retournent toujours vers la même colonie de génération en génération et quel avantage cela présente d’un point de vue évolutionnaire.