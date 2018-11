Le 27 février 1968, le journaliste Michel Massé commente pour les nouvelles un discours du Trône à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick.

Le gouvernement du premier ministre Louis Robichaud annonce qu’il a l’intention d’adopter un projet de loi qui reconnaîtra le français et l’anglais comme les deux langues officielles du Nouveau-Brunswick.

Les Acadiens, qui constituent 42% de la population de la province, sont en liesse.

Comment en est-on arrivé à cette décision historique?