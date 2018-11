Un camion s’est renversé près de Belle Plaine, provoquant la fermeture de l’autoroute dans ce secteur, selon la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Un autre camion semi-remorque s’est renversé dans la même région, près de Pense. D’autres véhicules seraient entrés en collision après avoir tenté de s’arrêter près de ces accidents. La voie en direction est de l'autoroute Transcanadienne est ainsi fermée pour le moment.

Plusieurs véhicules ont quitté la chaussée sur la Transcanadienne dans le secteur d’Indian Head, selon la GRC.

Un grand nombre d'automobilistes ont fait état de sorties de la route entre Regina et Lumsden sur l’autoroute 11, et entre Regina et Emerald Park, sur la Transcanadienne, selon la police de Regina.

Un accident entre des camions a eu lieu sur Ring Road au niveau de la rue Victoria, bloquant la circulation sur Ring Road jusqu’à l’avenue Arcola.

La police de la Regina fait état d’autres sorties de route de semi-remorques dans la ville, mais que ces dernières ne nuisent pas à la circulation routière.

En raison des conditions routières, les autorités appellent à la plus grande prudence.

Transport scolaire annulé

La compagnie de transport scolaire qui dessert la ville de Regina a annulé son service mercredi en raison des conditions routières. L'École Monseigneur de Laval et l'École du Parc sont notamment touchées.

Le transport scolaire est également suspendu à l'École Ducharme, à Moose Jaw.

Alertes de pluie verglaçante

L'autoroute Transcanadienne est fermée en raison des conditions routières entre Regina et Belle Plaine. Le secteur de la Transcanadienne reliant Balgonie et la jonction avec la route 35 N est également fermé. Le site du ministère de la Voirie et de l’Infrastructure fait également état de conditions hivernales sur plusieurs routes du sud-est de la Saskatchewan, comme la Transcanadienne dans le secteur de Moose Jaw, la route 6 entre Regina et la frontière américaine, et la route 39 près de Weyburn. La conduite est déconseillée dans tous ces secteurs.

Environnement Canada a publié un avertissement de pluie verglaçante pour une partie du sud-est de la province, incluant les secteurs de Regina, Estevan, Fort Qu’Appelle et Lumsden. Ces conditions pourraient persister jusqu’en après-midi dans la région de Carlyle. Une accumulation de 1 à 3 mm de verglas est possible par endroits.