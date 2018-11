L’étude a été réalisée par l’économiste Maurice Beaudin de l’Université de Moncton, avec la participation d’organismes comme l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick et le Front commun pour la justice sociale.

On y apprend qu’il s’est ajouté 10 860 aînés en situation de faible revenu au Nouveau-Brunswick entre 2005 et 2015, une hausse de 64 % .

Maurice Beaudin, auteur de l'étude. Photo : Radio-Canada/Wildinette Paul

40 % des aînés gagnent moins de 20 000 $/année

Résultat : 40 % des aînés néo-brunswickois ont déclaré un revenu net de moins de 20 000 $ pour l’année 2015, alors que le revenu moyen était de 38 800 $ pour l’ensemble de la population.

Le Nouveau-Brunswick se compare mal, à ce chapitre, avec l’ensemble des Maritimes, où 37,2 % des aînés ont un revenu annuel de moins de 20 000 $, et avec l’ensemble du Canada (33,3 %).

Cette dégradation de la situation des aînés s’est produite en dépit du fait que les personnes âgées restent plus longtemps sur le marché du travail ou y reviennent après l’avoir quitté, note le chercheur.

La pauvreté est plus aiguë chez les francophones

Le rapport fait état de disparités assez prononcées entre groupes d'aînés, par exemple entre les francophones et les anglophones.

Ainsi, le revenu moyen après impôt des personnes âgées dont le français est la langue maternelle était de 25 762 $ en 2016, comparativement à 30 926 $ pour les anglophones.

Dans les villes du nord de la province, où les francophones sont majoritaires (55 %), les francophones gagnent en moyenne 4 457 $ de moins que les anglophones, et dans les régions rurales et petites villes de la province, l'écart est de 3 919 $ en faveur des anglophones, après impôt.

Depuis 2005, les faibles revenus (un revenu inférieur de 50 % au revenu médian de l'ensemble des ménages), sont devenus plus fréquents dans le Nord, comparativement au Sud : 4,7 % de plus dans le nord urbain et 2,2 % plus fréquents dans les trois grandes villes du Sud.

Un recul au fil du temps

La situation des aînés néo-brunswickois s’était pourtant améliorée de 1976 à 1996, mais ils ont perdu du terrain par la suite. En 2016, leur revenu total moyen ne représentait plus que 79 % de celui de l’ensemble de la population adulte, comparativement à 88,6 % en 1996.

Ces chiffres s’expliquent entre autres par l’augmentation des inégalités de revenus entre différents groupes de Canadiens, selon Maurice Beaudin. Autre facteur d’explication : les revenus qui proviennent de transferts fédéraux, principalement les pensions, ont diminué, en termes réels, depuis 2015. La baisse est de l’ordre de 3 % chez les hommes et de 4 % chez les femmes, « ce qui explique la précarité socioéconomique des individus ou des familles qui en dépendent ».

L’auteur estime qu’ un grand nombre d’aînés n’ont pas pu profiter des conditions favorables liées aux emplois syndiqués et aux régimes de retraite d’employeurs ou n’ont pu se constituer un REER.

Maurice Beaudin présente les résultats de son étude le 28 novembre 2018 à Moncton. Photo : Radio-Canada/Wildinette Paul

La pauvreté mène à l'isolement

Il conclut que la précarité des aînés mène à l’isolement social, ce qui peut avoir de sérieuses conséquences sur leur santé et leur bien-être.

Le rapport lance des pistes de solutions… Il faudrait peut-être augmenter le nombre de logements sociaux réservés aux aînés, suggère-t-il, ou envisager un système public de services à domicile. D’autres suggestions pourraient être plus difficiles à mettre en oeuvre, comme une syndicalisation accrue des travailleurs pour qu’ils bénéficient de meilleures pensions à la retraite.