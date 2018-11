Convoqués par le premier ministre Justin Trudeau, les chefs des partis fédéraux ont unanimement reconnu que le gouvernement fédéral avait un rôle à jouer dans la protection des droits des francophones en milieu minoritaire.

Tenue dans la langue de Molière, la rencontre au sommet entre le premier ministre Trudeau, le chef conservateur Andrew Scheer, le néo-démocrate Jagmeet Singh, Elizabeth May, du Parti vert, et le chef intérimaire du Bloc québécois, Mario Beaulieu, s'est organisée dans la foulée de compressions imposées par gouvernement progressiste-conservateur de l'Ontario dans des services en français.

Le gouvernement de Doug Ford avait notamment annoncé qu'il abandonnait le projet d'Université de l'Ontario français, avant de reculer, le disant plutôt suspendu jusqu'à ce que la situation financière de la province s'améliore.

La ministre canadienne de la Francophonie et des langues officielles, Mélanie Joly, qui participait elle aussi à la rencontre, a indiqué à l'issue de la réunion que le gouvernement libéral espérait que Queen's Park présente une demande de financement fédéral pour l'établissement universitaire.