Cette rencontre survient après que le chef conservateur Andrew Scheer eut envoyé une lettre au bureau du premier ministre, lundi matin, demandant un tête-à-tête le plus rapidement possible à ce sujet.

Au bout du compte, les chefs du NPD, Jagmeet Singh, du Bloc Québécois, Mario Beaulieu, et du Parti vert, Elizabeth May, ont aussi été invités à la rencontre.

Début du graphique (passez à la fin) Coupes de Doug Ford en francophonie : Justin Trudeau en parle avec les chefs de l'opposition cet après-midi https://t.co/N5unmNGjrP pic.twitter.com/fvrLiR4XXM — Radio-Canada Ontario (@iciontario) November 28, 2018 Fin du graphique (passez au début)

Plus tôt ce mois-ci, le premier ministre Trudeau s'était dit profondément déçu de la décision de Doug Ford d'abolir le Commissariat aux services en français et d'annuler le projet d'Université de l'Ontario français, après avoir promis d'aller de l'avant avec le projet en campagne électorale et à la suite de son élection.

Le gouvernement Ford a tenté de calmer le jeu, vendredi dernier, en promettant de rétablir le poste de commissaire aux services en français, mais à l'intérieur du bureau de l'ombudsman. Toutefois, le commissaire actuel François Boileau et l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario ont qualifié la mesure d'insuffisante.

Andrew Scheer sur la sellette

Le chef du Parti progressiste-conservateur, Andrew Scheer Photo : La Presse canadienne/Sean Kilpatrick

De son côté, le conservateur Andrew Scheer, accusé par les critiques d'avoir voulu protéger son homologue ontarien, s'est défendu en disant qu'il avait privilégié le dialogue plutôt que l'attaque à l'endroit de Doug Ford, contrairement à Justin Trudeau.

Cela dit, alors que la question est devenue un enjeu national à moins d'un an des prochaines élections fédérales, M. Scheer n'abandonne pas le projet d'Université de l'Ontario français.

Je n’hésiterai pas à m’asseoir à nouveau avec le gouvernement de l’Ontario pour trouver des moyens d’aider davantage les communautés francophones en Ontario, dit-il. Lorsque je serai premier ministre, je vais discuter avec le gouvernement de l’Ontario pour que l’université francophone se concrétise, car le gouvernement fédéral doit être un partenaire dans ce projet.

La chef du Parti vert, Elizabeth May, se dit heureuse de répondre à l'appel de M. Trudeau pour une rencontre sur la francophonie canadienne. Ce que Ford menace de faire aux droits des Franco-Ontariens me préoccupe vraiment , dit-elle.

Les cinq chefs de partis fédéraux doivent aussi discuter, mercredi, des inquiétudes des francophones ailleurs au pays au sujet des services en français, notamment au Nouveau-Brunswick. Le nouveau gouvernement progressiste-conservateur de la seule province officiellement bilingue ne compte qu'un député francophone.