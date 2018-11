Le débat actuel est sain. Il mène à une conversation au sujet des droits des minorités en Ontario et ailleurs. Les droits sont par définition fragiles; il est important de maintenir les institutions qui les exemplifient. La lutte pour les droits des minorités exige des efforts constants et inlassables de chacun de ses membres , écrit M. Frémont.

Le recteur précise avoir appuyé la création de l'Université de l'Ontario français (UOF) dès le départ et collaboré à son succès.

Il y avait et il y a manifestement toujours de la place en Ontario pour une université "par et pour". Les Franco-Ontariens peuvent compter sur une Université d’Ottawa qui sera toujours présente pour en assurer l’émergence et le succès , ajoute-t-il.

Plus il y aura de collèges et d’universités francophones et bilingues au pays, mieux les intérêts des francophones seront servis Jacques Frémont

Le recteur rappelle que l'UdO est bilingue et qu'elle offre 300 programmes de formation en français et accueille en ce moment 13 000 étudiants francophones.

L’Université d’Ottawa sera toujours aux côtés de la communauté franco-ontarienne by Radio-Canada on Scribd

Le 15 novembre dernier, le gouvernement conservateur de Doug Ford mettait fin au projet de création de l'UOF, une décision motivée par les défis financiers de la province. Le gouvernement a dissous du même souffle le Commissariat aux services en français.

Cédant en partie aux pressions des francophones, le premier ministre a annoncé une semaine plus tard que la loi sera modifiée pour permettre la création d'un poste de commissaire aux services en français au bureau de l’ombudsman.