Les pannes touchent principalement les secteurs de Shawinigan (10 000 clients), de Maskinongé (9800 clients), de Trois-Rivières (4000 clients), Mékinac (6000 clients), les Chenaux (3700 clients) et la MRC de Drummond (5200 clients).

Des résidences de partout au Québec se sont réveillées dans le noir mercredi matin. « C'est vraiment la région de la Mauricie qui est la plus touchée au Québec dans le cadre de l'événement qui nous touche depuis hier. On a vraiment une force de frappe au terrain. Il y a plus d'une centaine d'équipes sur le terrain pour rétablir le courant », indique la porte-parole d'Hydro-Québec, Véronique Trépanier.

La dépression qui est arrivée de la région de Boston est à l'origine de ces pannes. « On a eu de forts vents avec des rafales qui ont parfois dépassé les 70 km/h. On mêle à ça une lourde neige et collante. Il y a des branches et des arbres qui se brisent sous la force du vent et de la neige. On a des conditions météorologiques qui causent des pannes », ajoute Mme Trépanier.

Pour l'instant, Hydro-Québec ne sait pas à quel moment le courant sera rétabli. Selon la porte-parole, comme l'événement est toujours en cours, d'autres pannes pourraient s'ajouter en cours de journée. « Ce sont des travaux de longue haleine. On remercie les clients pour leur patience », a-t-elle ajouté.

Elle invite les gens qui sont témoins de cas spécifiques à contacter Hydro-Québec au 1 800 790-2424. « Mais si vous voyez des fils qui pendent plus qu'à l'habitude ou un arbre couché sur un fil, on n'hésite pas et on contacte le 911 », rappelle Véronique Trépanier.