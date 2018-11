La neige et les forts vents qui ont balayé le Québec ces dernières heures provoquent de nombreuses pannes d’électricité dans la province, où 59 126 foyers étaient sans électricité vers 7 h.

C’est en Mauricie que la tempête a fait davantage de dégâts avec plus de 33 000 foyers sans électricité. La majorité des écoles de la Commission scolaire de l’énergie sont par ailleurs fermées pour la journée.

Des pannes sont aussi rapportées en Montérégie (9394), dans le Centre-du-Québec (8371), en Estrie (2124) ainsi qu’en Gaspésie (1543). Près de 2300 clients étaient aussi privés de courant à Montréal.

Cette perturbation météorologique en provenance du centre des États-Unis, qui s'est unie à une autre dépression venant de l'Ouest canadien, doit encore laisser plusieurs centimètres de neige dans l’est du Québec, au Nouveau-Brunsciwk et à l’Île-du-Prince-Édouard.

Un camion de déneigement s'affaire à dégager la chaussée. Photo : Radio-Canada

Des avertissements de tempête hivernale, d’ondes de tempête et de neige abondante étaient toujours en vigueur mercredi matin pour la Côte-Nord, la Gaspésie, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse.

Pour mercredi et jeudi, Environnement Canada prévoit « un mélange ou une alternance » de pluie et de neige en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick.

Le système doit ensuite quitter la région par le sud-est, en soulevant des vents qui pourraient atteindre de 80 à 100 km/h en rafale dans les Maritimes et aux Îles-de-la-Madeleine.