Le Liban, gros producteur de cannabis, envisage de légaliser sa culture pour se lancer dans la vente du cannabis à usage médical, un projet porté par son ministre de l'Économie et du Commerce Raed Khoury et qui pourrait faire le bonheur des habitants de la vallée de la Bekaa, où l'on y cultive cette plante, illicite, depuis plus d'un siècle.