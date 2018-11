Un texte de Jean-François Deschênes

Chaque année, l’organisme basé à Sainte-Anne-des-Monts, peine à rassembler les 400 000 $ nécessaires pour assurer ses programmes de formations et de prévision des avalanches notamment dans parc national de la Gaspésie. Le budget de 2 millions de dollars par an d'Avalanche Canada n'avait pas été augmenté depuis longtemps.

Ce nouvel argent frais favorisera aussi la mise en commun des ressources et facilite le transfert des connaissances entre les deux organismes.

Le directeur d'Avalanche Québec, Dominique Boucher, ne connaît pas encore le montant qui sera consacré à son organisme, mais cet argent lui permettra de souffler et de faire profiter d'autres régions comme Charlevoix par exemple, de l'expertise acquise au fil des dernières années. On va souligner les 20 ans d’Avalanches Québec c’est donc le plus beau cadeau qu’on pouvait avoir pour souligner l’événement.

L'an dernier, sept personnes ont perdu la vie dans une avalanche au Canada. La moyenne annuelle des 10 dernières années est de 12 morts pour l'ensemble du pays.

Gilles Valade et Dominic Boucher, directeurs d'Avalanche Canada et Avalanche Québec lors d'une activité dans le parc national de la Gaspésie. Photo : Radio-Canada/Jean-François Deschênes

Avalanche Québec existe depuis 1999

Les bureaux sont situés à Sainte-Anne-des-Monts à quelques kilomètres d’un terrain de jeu de plus en plus prisé par les amateurs de plein air : le parc national de la Gaspésie. Récemment, Avalanche Québec rapportait une croissance de 741 % de la fréquentation dans le parc, soit entre 2001 et 2017.

