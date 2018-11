Les pannes touchent principalement la MRC de Drummond (5200 clients), le secteur de Granby (3000 clients) et la MRC Memphrémagog (2000 clients).

« La région de l'Estrie n'est pas la plus touchée dans le cadre de l'événement qui nous touche depuis hier. Pour Granby et Drummondville, il y a près d'une centaine d'équipes sur le terrain dans ces deux secteurs pour rétablir le courant », indique la porte-parole d'Hydro-Québec, Lynn St-Laurent.

La dépression qui est arrivée de la région de Boston est à l'origine de ces pannes. « On a eu de forts vents avec des rafales qui ont parfois dépassé les 70 km/h. On mêle à ça une lourde neige et collante. Il y a des branches et des arbres qui se brisent sous la force du vent et de la neige. On a des conditions météorologiques qui causent des pannes. »

Pour l'instant, Hydro-Québec ne sait pas à quel moment le courant sera rétabli.