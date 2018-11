Environnement Canada prévoit des accumulations de 15 à 25 cm de neige et la même quantité dans la nuit de mercredi à jeudi et jeudi avec l'arrivée d’une seconde dépression. Les régions touchées seront Chaleur, Restigouche et Miramichi.

De plus, la deuxième dépression devrait apporter de 20 à 30 cm de neige dans le sud-est du Nouveau-Brunswick à compter de mercredi soir. Cette neige sera accompagnée de vents forts, soufflant en rafale de 80 km/h jeudi.

Dans la Péninsule acadienne, ce sont les vents qui retiendront l’attention. Des vents très forts, soufflant en rafale de 80 km/h, provoqueront un fort ressac le long des côtes du golfe du Saint-Laurent à compter de mercredi soir et toute la journée jeudi.

Des niveaux d’eau plus élevés que la normale sont à prévoir mercredi soir, pendant la nuit et jeudi.

La Péninsule acadienne recevra en outre une dizaine de centimètres de neige ce soir et cette nuit.