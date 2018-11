L’actrice de 23 ans vit un rêve. Quelques mois seulement après avoir obtenu son diplôme de l'École de théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe, elle partage la scène avec des comédiennes de renom au Théâtre d'aujourd'hui.

L'appel du metteur en scène pour une audition restera gravé dans sa mémoire. Elle n’en revient toujours pas de voir son visage de jeune comédienne noire entouré de ceux de Danielle Proulx et d'Anne Casabonne sur les affiches.

« Même moi, je ne comprends pas encore, je capote », dit-elle.

Selon Emmanuelle Jiminez, auteure de la pièce, en 2018, la participation d'une artiste de la diversité à un projet culturel ne devrait pas être un fait exceptionnel.

« Moi j'aspire à ce côté très normal […] ben oui, elle est noire », dit-elle.

Mme Jiminez se réjouit que le choix du metteur en scène Michel-Maxime Legault se soit porté sur Tracy.

Jérôme Pruneau, directeur général, Diversité artistique Montréal Photo : Radio-Canada

S'il n'en tenait qu'à Diversité artistique Montréal, il y aurait de plus en plus d'actrices comme Tracy Marcelin. L'organisme milite pour l'intégration de la diversité dans le milieu culturel. Il propose 31 recommandations pour une meilleure inclusion des artistes non blancs, comme la sensibilisation des décideurs.

Chaque metteur en scène, chaque directeur artistique doit avoir aujourd'hui cette responsabilité individuelle de se dire ok je vis dans une société plurielle et je dois montrer ce qu'est ma société. Jérôme Pruneau, directeur général, Diversité artistique Montréal

Emmanuelle Jiminez, auteure de la pièce Centre d'achats. Photo : Radio-Canada

On veut surtout mettre fin aux rôles d'artistes ethniques de service, ce qui a été évité dans la pièce Centre d'achats.

L'histoire n'est pas à propos de la diversité, n'est pas à propos de comment inclure un personnage qui est issu de la diversité. On n’en est pas là. Emmanuelle Jiminez, auteure Centre d’achats

« Je pense que lentement, mais sûrement, il y a du changement », affirme Tracy Marcelin, qui a bon espoir pour elle-même et pour les autres acteurs de sa génération.

D’après le reportage de Valérie-Micaela Bain