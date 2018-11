En septembre dernier, la ville de Nanaimo sur l'île de Vancouver a obtenu une injonction de la Cour suprême provinciale exigeant l’évacuation du campement de Discontent City, où vivent près de 300 personnes.

Les habitants du village de tente avaient initialement reçu l’ordre de quitter les lieux au plus tard le 12 octobre. Cette date avait ensuite été reportée au 30 novembre, à la suite de l’annonce de la construction de nouvelles unités temporaire.

Les logements devraient être prêts à accueillir leurs nouveaux occupants à la fin de la semaine.

L’arrivée de ces logements cause toutefois d’autres problèmes à Nanaimo. Certains habitants et commerçants du secteur, mécontents de l’arrivée de ces unités modulaires près de chez eux, se sont tournés vers les tribunaux et d’autres ont lancé des pétitions.

Avec des informations de Michael Tymchuk.