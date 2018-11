Ça se passe fréquemment au Nouveau-Brunswick , dit une infirmière examinatrice en cas d’agression sexuelle, Roxanne Paquette.

Selon elle, les statistiques disponibles révèlent qu’il pourrait y avoir jusqu’à un cas par mois d’intoxication à la drogue du viol dans toute la province. Il s’agit de cas où les victimes consomment à leur insu la substance, souvent déposée dans un verre d’alcool.

Une des présumées victimes de samedi dernier, Taylor Woods, pense toutefois que cela se produit toutes les fins de semaine à Moncton. Elle déplore cependant que la majorité des victimes ne portent pas plainte.

Que faire si on pense être intoxiqué?

Si une personne pense être intoxiquée à la drogue du viol ou pense qu’un ou une amie a ingéré une telle substance, Roxanne Paquette recommande de se rendre directement à un centre désigné où il y a le programme SANE . Il s’agit du programme des infirmières examinatrices des cas d’agression sexuelle, disponible dans plusieurs hôpitaux du Nouveau-Brunswick.

Roxanne Paquette est infirmière examinatrice en cas d'agressions sexuelle au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

C’est important au niveau de l’analyse qui est faite de cette drogue , explique l'infirmière. On va faire des prélèvements au niveau du sang et de l’urine et le tout ne sera pas analysé à l’hôpital. Parce qu’on n’a pas les mêmes technologies qu’ils ont dans un laboratoire médico-légal, comme celui de la GRC à Ottawa. Ils ont davantage d’outils pour analyser la drogue.

Elle ajoute qu’il faut s’y rendre dès que possible, puisque la drogue du viol se métabolise très rapidement .

On a environ une fenêtre de 24 heures pour collecter ces prélèvements. Roxanne Paquette, infirmière examinatrice en cas d’agression sexuelle

À quel point est-ce dangereux pour la santé?

Les victimes qui consomment de la drogue du viol à leur insu ne peuvent savoir quelle quantité elles ont ingérée. C’est inquiétant , dit Roxanne Paquette. Chaque personne va réagir différemment à la quantité de drogue administrée.

Plusieurs facteurs entrent en jeu dans la dangerosité de cette drogue, dont la consommation d’autres drogues illicites, l’alimentation et la consommation d’alcool.

Séquelles psychologiques

Il est rare que quelqu’un meure après avoir ingéré la drogue du viol, mais les effets à long terme, notamment psychologiques, peuvent être importants, insiste l’infirmière Roxanne Paquette.

C’est effrayant de penser que quelqu’un vous prend en proie , disait d’ailleurs mardi Beth Dobson, une des présumées victimes de samedi dernier, à Moncton.

Et c’est frustrant, en tant que femme, de sentir qu’on doit tout le temps être sur nos gardes. Beth Dobson

L’autre présumée victime, Taylor Woods, conseille à tous et à toutes de toujours surveiller leur verre dans les bars ou lors des concerts. Si vous le laissez de côté même quelques secondes, laissez-le et achetez-en un autre. Ça vaut le 5 $ de plus. Elle conseille également de tout le temps sortir avec des amis et d’indiquer à ses proches où l’on va.