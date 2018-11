Le plan, qui a été présenté aux élus mardi, prévoit notamment un plus grand soutien aux agriculteurs et des mesures pour réduire le nombre de terres sous-utilisées.

Dans les marchés publics, les gens veulent voir les agriculteurs. Ils veulent voir qui fait leur miel, qui fait leur saucisse et ça fait nécessairement en sorte que l'agenda des agriculteurs est très occupé , a jugé Maude Marquis-Bissonnette, conseillère du district du Plateau.

Environ 40 % du territoire gatinois est situé en zone agricole et le quart seulement est cultivé, notamment parce qu'une bonne partie de ces terres n'appartiennent pas à des entreprises agricoles.

Afin de changer cette situation, la Ville étudie la possibilité d'imposer une surtaxe à ces propriétaires ou de changer sa réglementation.

On veut empêcher les gens qui achètent des terrains juste pour faire de la spéculation. C'est ça l'enjeu , a expliqué le conseiller Jean Lessard, président du comité consultatif agricole.

La Ville souhaite également mettre en valeur les 18 terrains qui lui appartiennent en zone agricole, qui pourraient être vendus ou loués à des agriculteurs.

Revitalisation des anciens centres-ville

Gatineau investira près de 2 millions de dollars sur 5 ans pour financer des activités d'animation et des projets de revitalisation de certaines zones commerciales.

Les organismes sans but lucratif des secteurs de Masson-Angers, Buckingham, Aylmer et Gatineau pourront soumettre leur projet. De l'argent sera aussi disponible pour des tronçons du boulevard Gréber, de la rue Jacques-Cartier et du vieux quartier Deschênes.

Avec les informations de Nathalie Tremblay