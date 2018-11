Après des mois de négociations dramatiques, le Canada signera vendredi à 7 h, heure de l'Est, la nouvelle mouture de son principal accord commercial, en marge du Sommet du G20, à Buenos Aires. La cérémonie, pour laquelle seront présents Justin Trudeau, Enrique Peña Nieto et Donald Trump, ne masquera pas le fait que les tarifs douaniers américains sur l'acier et l'aluminium sont toujours en vigueur.