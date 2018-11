Le dossier de cette affaire avait été rouvert en 2009 alors que les avocats de Frank Ostrowski demandaient un acquittement. Leur client clamait son innocence depuis le début de la procédure judiciaire, il a plus de 30 ans.

Après plusieurs audiences en 2016-2017, la décision de la cour d’appel du Manitoba était en attente. Elle a finalement écarté les accusations faites à l’encontre de Frank Ostrowski, reconnaissant que des éléments pouvant aider la défense n'avaient pas été mis à jour lors de la condamnation en 1987.

Les avocats de la défense soulignaient notamment une entente secrète entre la couronne et un témoin clé lors du procès, ainsi qu’un rapport de la police de Winnipeg qui n'avait pas été partagé avec les jurés.

M. Ostrowski avait été libéré sous caution en 2009, après que le ministère fédéral de la Justice a commencé à étudier le cas de possibles erreurs dans l’accusation portée.

Le panel de trois juges de la cour d’appel du Manitoba a finalement demandé la suspension judiciaire, compte tenu des 23 années déjà passées en prison et de la durée des procédures judiciaires.

Un nouveau procès n’a pas été demandé par la cour d’appel.

Revendeur de drogue

Frank Ostrowski était accusé d’avoir commandité le meurtre de Robert Nieman, un revendeur de drogue. Il avait été inculpé suite au témoignage d'un individu qui faisait par ailleurs face à des accusations de possession de cocaïne.

La cour d’appel n’a pour autant pas acquitté Frank Ostrowski. Les témoignages du témoin à charge n’ont pas non plus été rendus caducs, laissant la porte ouverte à une possible condamnation, si un nouveau procès était demandé.