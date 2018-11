General Motors (GM) vient d'annoncer la fermeture de son usine d'Oshawa pour se concentrer sur la production de voitures électriques. Plus de 1500 bornes électriques publiques sont disposées aux quatre coins du Québec. Le gouvernement de la province subventionne l'achat ou la location de véhicules neufs électriques.

On veut favoriser ce type de voitures, mais les futurs mécaniciens ne sont pas outillés pour en prendre soin.

Le diplôme d'études professionnelles en mécanique automobile, une formation de 1800 heures, n'a pas été mis à jour depuis 2005. On y aborde des notions d'électronique et d'électricité, mais rien sur la technologie hybride et électrique.

Il est dû pour une révision, parce que la technologie a avancé. Il faut passer à une prochaine étape , croit Marc Cousineau, enseignant en mécanique automobile à l'École des métiers spécialisés Asticou, à Gatineau.

D'après l'étudiant en mécanique automobile Mathieu Bisson, ce sont les concessionnaires de véhicules hybrides qui doivent s'occuper d'envoyer leurs employés suivre des cours spécialisés.

Est-ce qu'il faudra un programme nouveau? Je pense que oui , reconnaît Robert Poëti, président de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec.

Le ministère de l'Éducation a entamé en 2018 une mise à jour du programme. Il consulte actuellement les professeurs et l'industrie sans pouvoir préciser quand un nouveau programme sera prêt.

Avec les informations de Martin Robert