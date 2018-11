Le Comité consultatif de suivi et d’évaluation autochtone dont l’objectif est la surveillance environnementale a déclaré accueillir ouvertement l'achat du pipeline par Ottawa.

Ses représentants demandent au gouvernement fédéral une participation plus étroite à chaque étape du développement des plans d'action élaborés lorsqu'un projet est approuvé.