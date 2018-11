À Sutton, le prix médian de vente des résidences unifamiliales s'élève à 345 000 $, soit une hausse de 10 %.

À Orford, le prix médian est plutôt de 295 000 $, ce qui représente une hausse de 12,6 %.

Ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de gens ont investi dans leur propriété dans les dernières années et les acheteurs sont friands de ce type de propriété-là, parce qu'ils veulent commencer tout de suite à occuper et profiter de la propriété , explique Christian Longpré, dirigeant-propriétaire et courtier immobilier chez Royal LePage Au Sommet.

Il y a aussi beaucoup d'investissements qui se font dans les dernières années dans les centres comme Orford et Bromont, donc ça attire de plus en plus d'amateurs de sport , ajoute M. Longpré.

À Bromont, c'est le prix des condos qui a subi la plus forte hausse, avec une augmentation de près de 9 % depuis 2017. Le prix médian de vente d'un condo à Bromont se situe cette année à 247 500 $.