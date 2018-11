Un texte de Marie-Christine Bouillon

Le Conseil des écoles fransaskoises, l’Association des parents fransaskois, la Société historique de la Saskatchewan, le Conseil culturel fransaskois, l'Association jeunesse fransaskoise et l’Assemblée communautaire fransaskoise reçoivent un financement de Patrimoine canadien chaque année, au printemps. Or, rien ne leur avait été accordé pour le moment, ce qui mettait en péril plusieurs activités et même, des emplois.

Ces six organismes ont donc décidé de faire front commun pour trouver les sommes nécessaires à leur bon fonctionnement. Certains d’entre eux auraient d’ailleurs interpellé directement le ministère provincial de l’Éducation.

Selon le président de l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF), Denis Simard, c’est une lettre envoyée au nom de la communauté fransaskoise au ministre de l’Éducation, Gordon Wyant, qui aurait déclenché cette réponse tant attendue. La semaine dernière, le ministre Wyant a contacté l’ACF pour discuter de la situation.

« Dans la lettre, on avait signalé quels seraient les impacts, c'est-à-dire quelles auraient été les activités annulées dans nos écoles, combien de jeunes auraient perdu accès à des services, combien d’employés auraient dû être mis à pied si jamais on ne recevait pas le financement », explique-t-il.

Dans un courriel, le ministère de l’Éducation confirme que la somme de 3 018 000 $ sera attribuée à ces six organismes. Le montant dédié à chaque association a été décidé en fonction « des priorités du ministère et du secteur, ainsi que de la demande de financement de l’organisation », indique un porte-parole du ministère.

Soulagement

Pour plusieurs associations fransaskoises, la situation devenait intenable. C’est le cas notamment de la Société historique de la Saskatchewan. Son directeur, Alexandre Chartier qualifie l’annonce de financement du ministère de l’Éducation « d’excellente nouvelle ».

« Ça enlève un stress immense et de potentielles fermetures de postes ou de suspension d’activités aussi, qui allaient être évidentes d’ici peu. Donc ce sont des nouvelles encourageantes », lance-t-il.

Cette incertitude se faisait également sentir au Conseil culturel fransaskois.

« On ne savait vraiment pas comment on allait financer notre organisation, payer nos employés, jusqu’à la fin mars. Alors c’est certain que c’est vraiment apprécié que le ministère ait su entendre et écouter nos préoccupations. C’est un grand soulagement », confie la directrice générale, Suzanne Campagne.

« Puis, on est fier de nous. On a travaillé ensemble, on a eu une voix auprès du ministre et ça, je pense que ça porte toujours ses fruits », ajoute-t-elle.

M. Chartier « applaudit » lui aussi le travail mis en commun par les six organismes concernés par la suspension des fonds de Patrimoine canadien. Il remercie également la province et l’ACF d’avoir répondu à l’appel.

Le ministère de l’Éducation confirme que toutes les organisations concernées par ce financement connaîtront bientôt le montant qui leur sera versé.

« Nous espérons pouvoir émettre des fonds avant janvier 2019 », ajoute le ministère.

Patrimoine canadien croit pouvoir trouver une solution rapidement afin de pouvoir verser ce financement pour l’année 2018-2019 aux gouvernements provinciaux et territoriaux, de façon rétroactive.